90 процентов территории ЛНР уже освобождено союзными силами и отчаянное сопротивление ВСУ не позволяет исправить эту ситуацию. Причины очевидны – российские войска превосходят противника по огневой мощи, несмотря на западные поставки оружия Киеву, уверен отставной немецкий генерал Клаус Виттман.

В интервью изданию Welt он заявил, что давление ВС РФ на Донбассе усиливается, что подтверждает и президент Украины Зеленский. Поэтому ВСУ не удастся избежать поражения в этом регионе. По мнению генерала, одной из причин является невыполнение Западом данных Киеву обещаний.

Виттман раскритиковал немецкие власти, которые делают все возможное, чтобы не отправлять на Украину танки и гаубицы. Они надеются, что рано или поздно Москва и Киев придут к мирному соглашению и обещания, которые давала Германия, не придется выполнять. Сам генерал считает, что Берлин, напротив, должен продолжать накачивать Украину оружием, чтобы не вынуждать ее идти на перемирие.