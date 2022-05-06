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России не нужно использовать ядерное оружие, чтобы достичь всех своих целей на Украине. В распоряжении ВС РФ достаточно и других видов вооружений, которые помогут добиться успеха, уверена аналитик в области стратегической безопасности Лидия Вакс.

В немецком издании Der Spiegel она написала, что наличие ядерного оружия используется Москвой исключительно в качестве политического инструмента. Оно позволяет очертить ряд красных линий для Запада и заставить его придерживаться установленных ограничений. Что же касается нанесения ядерных ударов для достижения целей, то оно России не понадобится.

Кроме того, РФ отлично понимает, что в случае применения стратегических вооружений Запад ответит тем же, что приведет к катастрофе. Мировая война с использованием ядерного оружия не нужна ни одной из сторон противостояния, так как ее последствия будут ужасными для всей планеты.

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