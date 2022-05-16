читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Нефтяное эмбарго и отказ от поставок российского газа нанесет мощный удар по экономике Германии, причем больше всего от него пострадают жители восточной части страны. Это может привести к расколу, пишет издание Der Spiegel.

Авторы отмечают, что официальный Берлин ведет себя необдуманно и даже странно. Он пытается одновременно угодить гражданам западных регионов страны, а также удовлетворить хотя бы часть запросов жителям востока. Подобная политика может привести к тому, что нефтяное эмбарго, подобно берлинской стене, разделить Германию на две части.

Простые немцы не понимают, почему ФРГ не реагировала ни на один из региональных конфликтов в мире ранее, но зато ради Украины решила попрощаться со своей экономикой навсегда. При этом власти полностью проигнорировали нежелание восточной части страны передавать Киеву вооружение и сделали по-своему. Именно из-за этого в Германии назревает раскол.

Вам может понравиться

РВ: Военнослужащие ВС РФ выполняют зачистку опорного пункта противника

Портал «Русская весна» показал кадры зачистки российскими военнослужащими одного из опорных пунктов националистических сил ВСУ. На записи, опубликованной в Сети, видно, как один из боевиков напрочь отказался сдаваться в плен

Минздрав РФ: до 20% населения страдает ипохондрией

Люди с повышенной тревожностью – основная категория лиц, которые подвержены ипохондрии, то есть склонности подозревать у себя различные заболевания, основываясь но собственных представлениях, а не на фактах. Таких людей в

Военкор Котенок рассказал о двух последних неприступных крепостях ВСУ на Донбассе

Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что об окончательном закрытии котла на Донбассе говорить еще слишком рано, так как боевики ВСУ и нацбатов превращают в настоящие крепости Краматорск и Славянск. По
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 мая – облачно с прояснениями, до 7 °C | город Мытищи: погода, 16 мая – небольшой дождь, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 мая – снег, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 мая – переменная облачность, до 13 °C | Королев: погода, 16 мая – небольшой дождь, до 18 °C | Подольск: погода, 16 мая – небольшой дождь, до 12 °C | Армавир: погода, 16 мая – ясно, до 19 °C |