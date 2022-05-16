Нефтяное эмбарго и отказ от поставок российского газа нанесет мощный удар по экономике Германии, причем больше всего от него пострадают жители восточной части страны. Это может привести к расколу, пишет издание Der Spiegel.

Авторы отмечают, что официальный Берлин ведет себя необдуманно и даже странно. Он пытается одновременно угодить гражданам западных регионов страны, а также удовлетворить хотя бы часть запросов жителям востока. Подобная политика может привести к тому, что нефтяное эмбарго, подобно берлинской стене, разделить Германию на две части.

Простые немцы не понимают, почему ФРГ не реагировала ни на один из региональных конфликтов в мире ранее, но зато ради Украины решила попрощаться со своей экономикой навсегда. При этом власти полностью проигнорировали нежелание восточной части страны передавать Киеву вооружение и сделали по-своему. Именно из-за этого в Германии назревает раскол.