Соединенные Штаты очень стараются разжечь Третью мировую войну, заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев. Он также отметил, что главное для Вашингтона, что боевые действия пройдут не на территории США.

По словам замглавы комитета Госдумы по обороне, Россия может первой задействовать ядерное оружие. Однако сделает она это только тогда, когда появится угроза потери государственности. Во всех остальных случаях РФ обойдется и обычными видами вооружений.

«Они смогут списать все свои проблемы на войну, как они уже делали это в Первую мировую войну и во Вторую мировую войну: они вышли из кризиса только благодаря войне в Европе», – цитирует Журавлева портал Ura.ru.

О желании Соединенных Штатов отвлечь внимание от внутренних проблем за счет боевых действий на Украине неоднократно заявляли многие российские эксперты.