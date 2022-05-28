Великобритания далеко не в первый раз продвигает идею создания антироссийского альянса, но подобные авантюры ранее всегда заканчивались провалами, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Так он прокомментировал предложение британского премьера Бориса Джонсона создать альтернативу ЕС, в которую включить Украину, страны Прибалтики, Польшу и другие государства, передает РИА Новости.

«России не страшны никакие новые военные альянсы. Мы никогда никого не боялись», – заявил Шеремет.

Он пояснил, что Лондон неоднократно входил в различные альянсы, пытаясь одолеть Россию, но всегда оставался у разбитого корыта. Поэтому Борис Джонсон может оставит при себе свои страшилки, которых никто и никогда не боялся. Также Шеремет заявил, что всех врагов РФ не ждет ничего, кроме забвения и несмываемого позора.