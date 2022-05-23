Боевиков националистического полка «Азов» (запрещен в России) должны судить граждане Донбасса, над которыми они издевались на протяжении 8 лет, считает депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
Первый зампред комитета по делам СНГ в российском парламенте рассказал, что на протяжении ближайшего месяца будут созданы необходимые документы, которые позволят организовать справедливый суд над боевиками. Так, Народному Совету ДНР необходимо задуматься о формировании положения о трибунале, которое станет базой для соответствующего указа главы республики.
«А дальше все будет зависеть от того, какой будет трибунал – если международный, значит, там должны быть судьи тех стран, которые не хотят, чтобы на их земле развивался фашизм», – цитирует депутата издание Ura.Ru.