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Коронавирус вполне мог быть разработан в лабораториях Соединенных Штатов в качестве биологического оружия, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Он пояснил, что если этот так, то США представляет угрозу для всей планеты, передает РИА Новости.

Парламентарий напомнил заявление главы СКР Александра Бастрыкина о том, что на территории Украины биолаборатории работали под управлением должностных лиц Минобороны США, а также управляемых ними компаний-подрядчиков. При этом на исследования было затрачено почти 225 миллионов долларов.

По словам Шеремета, разработка биооружия является серьезным противоправным деянием. Поэтому Соединенные Штаты должны понести ответственность. Сейчас важно продолжать расследование, чтобы установить, не является ли коронавирус одним из видов биологического оружия, которое разрабатывалось на Украине.

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