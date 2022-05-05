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Соединенные Штаты получают прямую выгоду от конфликта на Украине, в то время как Европа терпит огромные убытки, заявила депутат Европарламента Клэр Дейли. Она отметила также, что больше всех из-за кризиса страдают Москва и Киев.

Военная промышленность Соединенных Штатов работает на полную мощность и получает сверхприбыли из-за конфликта на Украине. При этом Вашингтон надеется, что в Германии и других странах Евросоюза целые отрасли просто обанкротятся. Но самое странное в том, что руководство ФРГ и иных государств фактически согласно на это пойти.

Дэйли отметила, что конфликт на Украине давно можно было бы урегулировать. Однако это не дают сделать Соединенные Штаты, главной целью которых является ослабление России. И для Вашингтона совершенно неважно, какую цену за это заплатят Европа, Украина и Россия.

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