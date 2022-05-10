Будущие осень и зима могут оказаться для жителей Великобритании серьёзным испытанием. Миллионы людей не смогут заплатить за отопление своего жилья. Такое развитие событий прогнозирует Daily Mail, ссылаясь на исполнительного директора энергетической компании Scottish Power Кита Андерсона.

Сейчас стоимость природного газа, который в том числе используется для отопления жилфонда в Великобритании, растёт и будет продолжать увеличиваться, утверждает Андерсон. В конце концов многим отопление станет не по карману – уже в октябре суммы на счетах за электроэнергию и отоплению для британцев могут составить до 3 тысяч фунтов стерлингов. Это почти 250 тысяч рублей. В результате в сложных обстоятельствах окажется до 10 миллионов человек, утверждают в Scottish Power.

Чтобы “сбить” цену на газ в Европе ищут альтернативные российским источники поставок природного газа. Однако такого объёма энергоносителей, который полностью бы заместил российское “голубое топливо”, в Европе пока нет.