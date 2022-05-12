читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Эксперты НАТО и Соединенных Штатов анализируют возможности Альянса противостоять ядерной угрозе со стороны России, пишет британское издание Daily Express. Иностранные аналитики уверены, что у Запада имеется серьезный потенциал для сдерживания РФ.

Они заявляют, что Россия вполне может нанести ядерный удар по странам НАТО, однако не сделает этого. В распоряжении Альянса достаточно сил, чтобы буквально за две минуты уничтожить Санкт-Петербург и Москву – два крупнейших российских города. И именно такие его возможности являются ключевым сдерживающим фактором.

Напомним, российские эксперты неоднократно заявляли, что РФ не собирается наносить ядерные удары направо и налево безо всякого повода. В ее доктрине прописан ответ с применением стратегических вооружений на агрессию, ставящую под угрозу национальную безопасность страны.

Вам может понравиться

В Минобороны РФ озвучили потери украинских ВС после неудачных попыток захватить остров Змеиный

Попытка ВСУ застать врасплох российские войска на острове Змеиный обернулась для Киева серьезными потерями в живой силе и технике. Минобороны РФ рассказало, что команда начать штурм острова поступила от президента

Минобороны РФ показало на видео боевые вылеты истребителей Су-35

В спецоперации ВС РФ на Украине активно используются истребители поколения 4++ Су-35. Министерство обороны наглядно продемонстрировало их эффективную работу на видео, пишет издание «Известия». Командир звена истребителей Александр рассказал, что

“ИноСМИ”: Боится ли Россия шведских ракетных комплексов Patriot PAC-3

Министерство обороны Швеции заявило, что теперь на вооружении страны имеются американские ракетные комплексы Patriot PAC-3, полученные еще в прошлом году. Они включают в себя пусковые установки для боезарядов двух типов,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 мая – переменная облачность, до 8 °C | город Мытищи: погода, 12 мая – облачно с прояснениями, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 мая – облачно с прояснениями, до 8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 мая – облачно с прояснениями, до 18 °C | Королев: погода, 12 мая – пасмурно, до 11 °C | Подольск: погода, 12 мая – переменная облачность, до 9 °C | Армавир: погода, 12 мая – небольшая облачность, до 5 °C |