Эксперты НАТО и Соединенных Штатов анализируют возможности Альянса противостоять ядерной угрозе со стороны России, пишет британское издание Daily Express. Иностранные аналитики уверены, что у Запада имеется серьезный потенциал для сдерживания РФ.

Они заявляют, что Россия вполне может нанести ядерный удар по странам НАТО, однако не сделает этого. В распоряжении Альянса достаточно сил, чтобы буквально за две минуты уничтожить Санкт-Петербург и Москву – два крупнейших российских города. И именно такие его возможности являются ключевым сдерживающим фактором.

Напомним, российские эксперты неоднократно заявляли, что РФ не собирается наносить ядерные удары направо и налево безо всякого повода. В ее доктрине прописан ответ с применением стратегических вооружений на агрессию, ставящую под угрозу национальную безопасность страны.