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Глава Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) Ник Мелвин сообщил о риске удара Россией по логистическим центрам в странах НАТО. В частности, в Польше. Он пояснил, что такая угроза появилась из-за поставок западных вооружений на Украину.

По мнению Мелви, Запад сильно рискует, продолжая такие поставки. ВС РФ пока била только по объектам транспортной инфраструктуры непосредственно на территории Украины, однако ее терпение не вечно, передает британское издание Daily Express.

Если США отправят на Украину реактивные системы залпового огня, РФ может атаковать польские логистические центры, через которые идет основной поток оружия. И если НАТО решится ответить, то начнется глобальный конфликт.

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