Эксперты британского издания Daily Express озаботились ядерной угрозой, якобы исходящей от России. В очередной публикации они напомнили, что президент РФ Владимир Путин уже привел стратегические силы в состояние повышенной готовности и вполне может задействовать их на фоне конфликта на Украине.

Авторы публикации упомянули гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые ВКС РФ может запускать с истребителей МиГ-31К. Дальность действия этих боезарядов составляет 2000 километров, поэтому самолетам даже не придется подлетать слишком близко к берегам Великобритании. Они могут осуществлять запуски из Калининградской области.

Пугают Лондон и новейшие ракеты «Сармат», которые в настоящий момент завершают череду испытаний. Против них, как и против «Кинжалов», у Британии нет средств противодействия, поэтому угроза является чрезвычайно высокой.