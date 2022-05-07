В армии Соединенных Штатов наблюдается настоящая эпидемия ожирения. С 60-годов прошлого столетия число новобранцев, имеющих лишний вес, увеличилось втрое среди мужчин и вдвое среди женщин. Из-за этого все сложнее становится найти добровольцев для подписания контракта, пишет британское издание Daily Express.

Научный сотрудник медицинского факультета Университета Кентукки Сара Полис рассказала, что одной из основных причин развития ожирения является игнорирование необходимости в соблюдении продовольственной безопасности среди американских семей. В результате молодежь стремительно толстеет, что негативно отражается на физической подготовке потенциальных добровольцев.

Пентагон и американское правительство знают об этой проблеме и предпринимают всевозможные меры для борьбы с ней. Однако пока они не приносят желаемых результатов, из-за чего снижается боеспособность армии и возникают дополнительные риски для национальной безопасности США.