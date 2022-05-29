Украинский кризис вполне может превратиться в глобальное противостояние с использованием ядерного оружия. Причем одной из целей РФ при таком раскладе станет Великобритания, уверен эксперт издания Daily Express Джейкоб Пол.

Он напомнил, что в распоряжении России появились ракетные комплексы «Сармат», которые способны нести до 10 мощных ядерных боеголовок. Кроме того, в ходе боевых действий на Украине ВС РФ задействовали гиперзвуковые ракеты воздушного базирования «Кинжал», выпуская их с истребителей МиГ-31К и бомбардировщиков Ту-22М3.

В распоряжении Великобритании нет средств противодействия столь мощному оружию. В случае ядерного удара по Лондону она не сможет сбить или перехватить ракеты. Поэтому руководство страны должно опасаться российской «красной кнопки» и предпринимать все необходимые меры, чтобы не допустить подобного развития событий.