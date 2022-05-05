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Единственным, кто пострадает от введения эмбарго на поставку российских энергоносителей, станет Евросоюз. А Москва найдет себе новые рынки в Азии. Такое мнение высказали эксперты издания Daily Express.

По словам автора публикации, в Брюсселе считали, что нанесут России сокрушительный удар, запретив поставки газа и нефти в Европу. Но Запад просчитался, Россия, наоборот, смогла даже увеличить свою прибыль, так как расширила сети газопроводов.

Сейчас Россия ведет активную торговлю с Китаем, Восточной Азией, Индией и Южной Кореей. Все эти контракты помогут существенно смягчить экономический удар.

Евросоюз готовит уже шестой по счету пакет санкций против России. Предполагается, что будет объявлен запрет импорта российской нефти на шесть лет. Все это повлечет за собой рост цен на топливо. Но пока не все страны Евросоюза поддерживают такое решение, поэтому переговоры затянулись.

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