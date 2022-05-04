2 мая Главком ВСУ Валерий Залужный выложил в Сеть видеозапись, на которой беспилотные аппараты «Байрактар ТБ2» якобы уничтожают два российских катера «Раптор» рядом с островом Змеиный. Учитывая, что Киев неоднократно был замечен в распространении подобных фейков, можно предположить, что информация не соответствует действительности, пишет издание «Свободная пресса».

Авторы обращают внимание на множественные склейки, которые хорошо видны на записи, а также на странные вставки. Все это указывает на монтаж, который еще и выполнен непрофессионально. Еще один признак фейка – это изображения катеров, которые размыты до неузнаваемости. С таким же успехом можно сказать, что «Байрактар» расстрелял обычные рыбацкие лодки, которые оказались у острова Змеиный.

Наконец, нет никаких официальных подтверждений уничтожения катеров «Раптор». Даже украинские СМИ не особо поднимают эту тему, ограничившись лишь видеозаписью. Вполне вероятно, что это очередной вброс, призванный поднять боевой дух ВСУ хоть какой-то «перемогой», а также в очередной раз прорекламировать турецкие БПЛА и их возможности.