После решения Сената выделить Киеву очередные 40 миллиардов долларов военной помощи американцы начали все чаще возмущаться. В комментариях к соответствующей публикации издания National Review они написали, что во время заполнения налоговой декларации за этот год не забудут о президенте Украины Владимире Зеленском.

«Ну что, в своем налоговом отчете за следующий год я укажу Зеленского как иждивенца?» – написал один комментаторов.

Также пользователи интересуются, сколько из этих 40 миллиардов окажется в карманах политиков, принявших такое решение.

В основном американцы считают, что США выбрасывают деньги на ветер. Граждане напоминают, что финансирование конфликтов в Ираке и Афганистане ни к чему хорошему не привело. Украина же вполне может превратить Америку в банкрота и лишить ее статуса сверхдержавы, так как для Киева придется выделять еще очень много денег.