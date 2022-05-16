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Изобретение, которое в будущем может стать дополнением к имплантам, разработали учёные Массачусетского технологического института. Их чип способен подзаряжаться от глюкозы, находящейся в крови человека.

Устройство представляет собой тонкую пластину сделанную из кремния. Ещё толщина не превышает 400 нанометров. Инновационный элемент в таком чипе изготовлен из металла церия – он хорошо проводит протоны, а электроды сделаны из платины, которая активно реагирует с глюкозой.

В ходе эксперимента специалисты выяснили, что при соприкосновении с раствором глюкозы чипы, объединённые в один комплекс, вырабатывают около 80 милливольт, что является высоким показателем.

Учёные предполагают, что элементы, основанные на их изобретении, будут помещаться внутрь медицинских имплантов (например кардиостимуляторы) и автоматически снабжать их энергией. Кроме того, со слов изобретателей, новый механизм крайне дешёв в производстве, а также устойчив к высоким температурам и нетоксичен.

 

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