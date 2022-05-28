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Когда статс-секретарь Минобороны ФРГ Зимтье Мёллер заявила о секретном решении НАТО не отправлять на Украину танки и боевые машины пехоты западного образца, многие не поверили в ее слова. Однако практически сразу появилась информация, подтверждающая наличие такой директивы.

Мёллер, которая является правой рукой главы Минобороны Кристины Ламбрехт, выдала военную тайну совершенно случайно. Она пыталась лишь успокоить многочисленных критиков, требующих срочно направить на Украину технику и прекратить волокиту. Но сболтнула лишнего.

Ей задали вопрос, почему Германия отказывается отправлять в Киев свои БМП Marder и оказалось, что эта техника как раз входит в список запрещенных. Попытки вывернуться и оправдаться нехваткой таких машин у ФРГ провалилась, так как точно известно, что около трех десятков БМП стоят невостребованными бундесвером и вполне могут быть переданы Украине. В результате разразился еще более крупный скандал.

В Брюсселе заявили, что на бумаге никаких подобных соглашений не существует, но все же есть неформальная договоренность о тех видах оружия, которые в Киев отправлять нельзя. В список входят не только БМП и танки, но еще и истребители, которых так жаждет Украина, и другие виды наступательных боевых систем.

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