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Афроамериканские политики, которые намереваются участвовать осенью в выборах, готовят для граждан США множество новых сюрпризов. Это подтверждается их выходками во время избирательной кампании, пишет РИА Новости.

Так, чернокожий демократ Гэри Чемберс строит свою кампанию на эпатажных видеороликах. В одном из них он с наслаждением курит «косячок» с марихуаной, заявляя, что таким образом намерен привлечь внимание к арестам за хранение наркотических средств. На другом он же поджигает облитый бензином флаг Конфедерации.

Второй видеоролик называется «Шрамы и полосы», под которыми подразумевается звездно-полосатый флаг США. Чемберс в нем заявляет, что нужно уничтожить дотла все, что осталось от Конфедерации, так как Чернокожих на Юге страны по-прежнему угнетают.

Чемберс на выборах будет соперничать с сенатором Джоном Кеннеди. Впрочем, пока сбор средств на предвыборную кампанию идет у него довольно слабо. Если Кеннеди собрал 11 миллионов, то себе в актив Чемберс может занести только 600 тысяч долларов.

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