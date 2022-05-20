Чеченский спецназ захватил в качестве трофея украинскую БМП-2, которая в своем роде является уникальной боевой машиной, сообщило издание «Московский комсомолец».

Авторы поясняют, что боевая машина пехоты является собственностью военной кафедры Черновицкого национального университета. Она фактически использовалась в качестве учебного пособия, но сейчас ее бросили в гущу реальных боевых действий. Это показывает, что Киев уже испытывает недостаток в бронетехнике и начинает собирать по сусекам те машины, которые были переданы военным кафедрам вузов.

Уникальность БМП-2, которая теперь будет использоваться чеченским спецназом, заключается в расцветке, которая совсем не похожа на украинский «пиксель». Кроме того, ее номера были перебиты перед отправкой на фронт.