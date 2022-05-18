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Соединенные Штаты совершают огромную ошибку, развязывая против России новую холодную войну. Об этом в американском издании The National Interest заявил бывший американский разведчик пол Пиллар.

Он отметил, что США постоянно твердят о международной безопасности, однако являются единственной страной мира, которая создает угрозы для других государств. Курс президента Джо Байдена на ослабление России вполне может закончится плачевно для Вашингтона, считает автор публикации.

По его словам, этот самый курс создает серьезные проблемы для урегулирования ситуации на Украине, а также превращается в постоянную угрозу вооруженного противостояния между Россией и НАТО, которая в один момент может вдруг превратиться в реальный конфликт с катастрофическими последствиями для планеты. Кроме того, холодная война не позволяет эффективно решать гораздо более важные глобальные проблемы, чем амбиции Соединенных Штатов.

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