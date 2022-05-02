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Российские войска медленно, но весьма уверенно и упорно продвигаются вперед в ходе спецоперации на Украине, заявил депутат Госдумы и бывший премьер ДНР Александр Бородай.

Он отметил, что всем сейчас хотелось бы нарисовать на карте одну большую стрелу, указывающую, что противник в страхе бежит, а войска РФ освобождают крупные населенные пункты. Однако сделать это пока не получается, так как ВСУ сохраняют боеспособность.

По словам парламентария, украинская армия предпочитает скрываться в лесных зонах и на пересеченной местности на Харьковщине и в северной части Донбасса. Она моментально отступает, если приходится вступать в боевые действия на открытой местности, так как понимает, что в степи ее быстро уничтожит артиллерия. Кроме того, ВСУ получает возможность подключать резерв, из-за чего количество людей и подразделений на линии фронта увеличивается. Однако даже несмотря на это, союзные силы продвигаются вперед.

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