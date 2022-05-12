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Бывший стрелок французской армии Адриен Боке, который сейчас выполняет гуманитарную миссию на Украине, рассказал, что на самом деле происходит в стране. Он заявил, что националистический батальон «Азов» (запрещен в России) жестоко расправляется с российскими военнопленными.

Боке отметил, что у него есть видеозаписи, доказывающие военные преступления «азовцев». Кроме того, он лично видел, что творили боевики, поэтому сейчас не верит ни единому их слову.

«Я видел российских военных, взятых в плен, связанных и сильно избитых… Их привозили по трое-четверо в микроавтобусах. Каждый военный, кто покидал микроавтобус, получал пулю из «Калашникова» в колено», – цитирует Боке издание “Красная весна”.

Также французский волонтер заявил, что военнопленные ВС РФ, которые признавались, что являются офицерами, были сразу же ликвидированы выстрелами в голову. По его словам, подобное происходит по всей Украине, и в свое время происходило в Буче.

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