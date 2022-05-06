Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива высказал свое предположение, когда украинские военные начнут сдаваться российской армии. Подробности передает Pravda.ru.

Кива отметил, что украинские военные ждут поставок вооружения. Если в ближайшее время этого не произойдет, то они начнут массово сдаваться в плен. Скоро им просто нечем будет воевать. Об этом Кива написал в своем Telegram-канале.

По словам бывшего парламентария, сейчас потери Киева становятся просто критическими. Сейчас власти пытаются пополнить ряды армии даже гражданскими. Солдаты полностью деморализованы. Они не хотят выполнять приказы. Такая ситуация наблюдается и под Харьковом, и под Николаевском.

Кива заявил, что сейчас важно не допустить поставок топлива и боеприпасов из Европы. Парламентарий подвел итог: “И тогда уже ориентировочно к 15 мая можно говорить о переломном моменте, который начнет отсчет капитуляции украинского режима”.