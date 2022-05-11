Военнослужащий ВСУ Денис Ковалев, добровольно сложивший оружие, рассказал об издевательствах, которым подвергался лишь из-за того, что говорил на русском языке. Также он добавил, что пошел в армию на контрактную службу из-за нехватки денег и отсутствия нормальной работы.

Боец пояснил, что попал служить во Львовскую область, где почти все сослуживцы оказались уроженцами Западной Украины. Сам Ковалев приехал из ЛНР, за что его постоянно называли сепаратистом и москалем.

Кроме того, один из сержантов относился к бойцу предвзято, поэтому клеил на него разнообразные ярлыки. Однажды из-за подозрений в употреблении наркотиков он закрыл Ковалева в собачий вольер, в котором на полу оставили миску с едой. Военнослужащий провел в клетке 24 часа.