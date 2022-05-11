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Бывшая супруга Гуфа Айза часто публикует в социальных сетях откровенные фото и видео. В очередной раз она продемонстрировала поклонникам ролик, на котором предстала полностью обнаженной.

На кадрах непонятно, есть ли на Айзе хоть какое-то белье. Многие подписчики уверены, что бывшая супруга рэпера позирует полностью обнаженной. На видео приглушенный свет, Айза запечатлена с раздвинутыми ногами.

Видео было сразу же удалено. Но многие пользователи успели распространить его, сделали скрин. Вся эта скандальная информация дошла до супруги Гуфа.

Юлия Долматова, которая сейчас находится в положении, отреагировала на это: «Кто еще раз отправит мне это „сексуальное“ видео в директ – того поимел бомж! Причем тут я?».

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