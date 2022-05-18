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США и Европа вряд ли пойдут на выполнение всех требований Турции, связанных с ее одобрением вступления в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии, считает генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский. Он пояснил, что список запросов Анкары слишком длинный, поэтому все они удовлетворены точно не будут.

При этом Бужинский считает, что ничего невыполнимого в этом самом списке нет. Если США и ЕС не захотят выполнять какие-то пункты, то сделают это исключительно из принципа, а не потому, что запросы как-то отразятся на их национальных интересах.

Так, именно из принципа Вашингтон однозначно откажется от снятия с Турции санкций за приобретение российских зенитно-ракетных комплексов С-400, которые никакой угрозы для США не несут. Одного того, что они куплены в РФ, будет достаточно для отказа выполнять данное условие, заявил Бужинский в интервью агентству РИА Новости.

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