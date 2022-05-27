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До металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе сумели добраться 14 вертолетов из 16, заявил в интервью западным СМИ руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Он добавил, что только две винтокрылые машины были сбиты союзными силами РФ и ДНР.

Вертолеты Ми-8 летали парами и доставляли на «Азовсталь» не только боеприпасы и продовольствие, но и дополнительное оружие и личный состав. Буданов не стал раскрывать информацию о погибших пилотах этих винтокрылых машин. Впрочем, ранее президент Украины Зеленский заявлял, что Киев потерял 90 процентов летчиков, отправляемых в Мариуполь.

Напомним, что все боевики ВСУ, которые находились на «Азовстали», все же сдались в плен и сейчас находятся на подконтрольной ДНР территории.

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