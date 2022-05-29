В районе Авдеевки украинские боевики предприняли попытку атаковать союзные силы ВС РФ и ДНР, однако она привела к провалу, сообщает «Военное обозрение». Кроме того, ВСУ понесли крупные потери.

Сразу десять украинских танков и боевых машин пехоты «внезапно» появились из лесного массива, что к югу от Авдеевки, и пошли в наступление. Они намеревались воспользоваться эффектом неожиданности, но успеха достичь не сумели. Все дело в том, что действия ВСУ по созданию бронегруппы отслеживались с самого начала с использованием разведывательных беспилотников.

Союзные силы знали не только состав и численность «ударного кулака» украинской армии, но и направления, с которого планировалось наступление. Поэтому как только техника вышла из леса, по ней был нанесен мощный артиллерийский удар. Это привело к уничтожению 7 боевых машин и к отступлению трех остальных.