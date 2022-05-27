читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Береговые комплексы «Бастион» подтвердили высокую эффективность поражения не только морских, но и наземных целей, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе.

В ходе специальной военной операции на Украине ВС РФ задействовали ракеты «Оникс» данного БРК для поражения нескольких десятков целей. Несмотря на то, что комплекс разрабатывался как противокорабельный и должен был использоваться для защиты морских рубежей России, его применяли по наземным целям.

Все они были успешно поражены. Как БРК «Бастион», так и сверхзвуковые ракеты «Оникс» подтвердили не только свою эффективность, но и универсальность, возможность использования не только на море, но и на суше.

Вам может понравиться

Сдавшиеся в плен украинские солдаты рассказали о том, что в ВСУ делают с “отказниками”

В войсках украинской армии есть специальные заградительные отряды. Они предназначены для расстреливать солдат, которые отказываются участвовать в боевых действиях. Об этом рассказал военный, сдавшийся в плен российским солдатам. Подробности передает

Россия и Китай сделали Байдену и США серьезное предупреждение

24 мая над акваторией Восточно-Китайского и Японского морей военные самолеты РФ и КНР в течение 13 часов проводили совместное патрулирование. По мнению американского эксперта Майкла Пека, это было предупреждение для

В нескольких городах Польши отменяют бесплатный проезд для украинских беженцев

В первые дни после начала спецоперации ВС РФ Польша ввела бесплатный проезд на общественном транспорте для беженцев с Украины. Однако 1 июня эта льгота отменяется, передает РИА Новости. Уточняется, что
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |