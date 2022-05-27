Береговые комплексы «Бастион» подтвердили высокую эффективность поражения не только морских, но и наземных целей, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе.

В ходе специальной военной операции на Украине ВС РФ задействовали ракеты «Оникс» данного БРК для поражения нескольких десятков целей. Несмотря на то, что комплекс разрабатывался как противокорабельный и должен был использоваться для защиты морских рубежей России, его применяли по наземным целям.

Все они были успешно поражены. Как БРК «Бастион», так и сверхзвуковые ракеты «Оникс» подтвердили не только свою эффективность, но и универсальность, возможность использования не только на море, но и на суше.