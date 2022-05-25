Читатели британского издания Daily Mail жестко раскритиковали власти из-за роста цен на топливо и электричество. Так они прокомментировали высказывание Джонатана Бреарли, возглавляющего компанию-регулятора Ofgem об увеличении в октябре текущего года ценового порога на свет с 1870 до 2800 фунтов стерлингов, передает РИА Новости.

В комментариях читатель Still Fed Up написал, что властям Великобритании совершенно наплевать на рядовых граждан и те проблемы, с которыми они столкнулись из-за подорожания.

«Если стоимость топлива подрастет еще на 50% в следующие 12 месяцев, я думаю, было бы вполне приемлемо сжечь и разрушить правительственные здания», – высказал свое мнение пользователь TybJim.

Еще один читатель заявил, что правительство специально взвинчивает цены, чтобы загнать граждан в большие долги.