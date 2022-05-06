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Цены на продовольствие и топливо в Британии растут по той простой причине, что премьер-министр Борис Джонсон финансирует вооруженный конфликт на Украине, считают простые британцы. Их возмущения опубликовал таблоид Daily Mail.

Издание привело статистику, указывающую, как сильно выросли цены на бензин и электроэнергию, на продукты питания и товары первой необходимости. В комментариях к этой публикации пользователи обвинили во всем Джонсона с его просчетами во внешней политике, передает РИА Новости.

«Наше правительство некомпетентно. Половина страны с трудом догоняет инфляцию, в это время Джонсон спускает наши деньги на Украину. Лучше бы потратил их здесь, в нашей стране», – написал один из читателей.

Другой добавил, что правительство водит британцев за нос. Оно бесконечно твердит о помощи Украине, однако финансирует конфликт, не имея достаточно средств для этой цели.

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