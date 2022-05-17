В плен к российским военнослужащим добровольно сдался один из британских наемников. Он приехал воевать на стороне Украины, но очень скоро сложил оружие. Британец рассказал, что он видел в Буче после ухода российских военных.

Он отметил, что в самом городе не был, а находился только на ее окраинах. Боевиков привезли туда на автобусе, чтобы поговорить с местными жителями и передать им продукты.

Эндрю рассказал, что сам пообщался с несколькими местными жителями, изучил местность, но никаких следов сражения там не видел.

По словам наемника, из привезли в Бучу уже через несколько дней после того, как оттуда ушли русские. Но ничего страшного он там не увидел. Британец заявил, что не5 видел трупов, все выглядело нетронутым.