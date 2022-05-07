Военные аналитики из Великобритании оценили уязвимые места и сильные стороны российских танков, задействованных в спецоперации ВС РФ на Украине, и вынесли свой вердикт. Они заявили, что боевые машины надежно защищены и хорошо вооружены.

По словам экспертов, в российских танках хорошо защищена башня, а также грамотно реализована бронезащита лобовой проекции. Благодаря этому они хорошо переносят удары, наносимые противников из ручных ПТРК.

При этом боевые машины имеют на вооружении пушки 2А46М-5 калибра 125 миллиметров, легко расправляющиеся с бронетехникой противника. В них используется модернизированный современный снаряд, пробивающий 50-сантиметровую броню с двух километров.

Еще одним преимуществом является оснащение танков новейшими прицелами, которые обеспечивают высокую точность попадания в цель. Британские аналитики отметили также, что хотя характеристики боевых машин имеют огромное значение, очень многое зависит от тактики их использования. А идеальных и непобедимых танков нет ни у кого на планете.