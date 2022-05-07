читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военные аналитики из Великобритании оценили уязвимые места и сильные стороны российских танков, задействованных в спецоперации ВС РФ на Украине, и вынесли свой вердикт. Они заявили, что боевые машины надежно защищены и хорошо вооружены.

По словам экспертов, в российских танках хорошо защищена башня, а также грамотно реализована бронезащита лобовой проекции. Благодаря этому они хорошо переносят удары, наносимые противников из ручных ПТРК.

При этом боевые машины имеют на вооружении пушки 2А46М-5 калибра 125 миллиметров, легко расправляющиеся с бронетехникой противника. В них используется модернизированный современный снаряд, пробивающий 50-сантиметровую броню с двух километров.

Еще одним преимуществом является оснащение танков новейшими прицелами, которые обеспечивают высокую точность попадания в цель. Британские аналитики отметили также, что хотя характеристики боевых машин имеют огромное значение, очень многое зависит от тактики их использования. А идеальных и непобедимых танков нет ни у кого на планете.

Вам может понравиться

NYP: В Нью-Йорке один украинец чуть не убил другого из-за “паляницы”

Издание The New York Post рассказало об очередном инциденте между украинцами в Нью-Йорке. Дело дошло до драки, причем одному из участников пришлось обращаться за медицинской помощью и накладывать швы. Все

Попавший в плен украинский военнослужащий заявил о непонятной стратегии ВСУ

Украинский военный, попавший в плен, рассказал подробности ведения боевых действий армией Украины. Министерство обороны РФ опубликовало видео, на котором солдат раскрывает непонятную стратегию ВСУ. Подробности передает издание RT. Сам военнопленный

Журналисты Forbes раскритиковали план Великобритании по спасению наемников с «Азовстали»

Власти Великобритании начали разрабатывать план по спасению наемников, запертых на территории завода «Азовсталь». Но, по мнению экспертов издания Forbes, план будет полностью провальным. Перевод публикации журналистов представило информационное издание “ПолитРоссия“.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 мая – небольшой дождь, до 16 °C | город Мытищи: погода, 7 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 мая – переменная облачность, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 мая – небольшой дождь, до 10 °C | Королев: погода, 7 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 7 мая – переменная облачность, до 15 °C | Армавир: погода, 7 мая – небольшой дождь, до 8 °C |