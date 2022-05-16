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Британские СМИ активно пишут о чем угодно, но о том, что все больше жителей страны начинают страдать от голода, они даже не пытаются упоминать, сообщает РИА Новости. Таблоиды старательно оберегают эту тайну, чтобы не нарваться на крупные неприятности со стороны властей.

Лишь на некоторых медиаресурсах можно встретить информацию, подтверждающую, что как минимум 14 процентов британцев либо недоедают, либо страдают от голода. Также на отдельных каналах иногда проскакивают интервью владельцев либо сотрудников торговых сетей, которые жалуются на стремительное падение покупательской способности граждан и, соответственно, на уменьшение числа клиентов.

Британская блогер Джек Монро рассказала, что в Британии в два или даже в три раза выросли цены на те продукты, которые всегда считались самыми дешевыми. Даже бульонные кубики – и те подорожали ровно в 10 раз, превратившись для некоторых в недоступный деликатес.

Также Монро привела историю одного британского пенсионера, который вместо ужина просто проглатывает немного зубной пасты и ложится спать. Это дает ему возможность ощущать во рту хоть какой-то вкус.

Авторы публикации отмечают, что подобные истории – следствие экономической войны, которую Запад развязал против России. Причем главную роль в кризисе играют Соединенные Штаты. Которые намерены «срезать жирок» с европейцев, а затем бросить их в бой, обвинив во всех бедах РФ.

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