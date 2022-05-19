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Бойцы украинской теробороны, которые были отправлены командованием на передовую, сдались в плен плен под Камышевахой в Запорожской области. Такое решение бойцы приняли после того, как их бросило командование. Подробности передает РИА Новости.

Один из бойцов теробороны Иван Василенко рассказал: «Сначала было 40 человек, наших старших лейтенантов, сержантов взяли в плен. Потом мы остались без командования, нас поставили сюда на точки и сказали охранять территорию. Мы окапывались, потом дожди, мы в грязи, нам ни воды, ничего не приносили, мы из болота пили воду, к нам пришла российская армия, и мы сразу сдались».

Военнослужащие сообщили, что их подразделение должно было нести службу на блокпостах в Днепропетровской области, но было переброшено к линии фронта под город Попасная. Боец заявил, что их просто кинули на произвол.

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