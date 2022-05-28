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Созданный легендарным Арсеном Павловым с позывным «Моторола» штурмовой батальон «Спарта» разгромил очередной опорный пункт боевиков ВСУ. Соответствующее видео появилось в телеграм-канале «Военкоры Русской весны».

Укрепрайоны ВСУ в Марьинке не выдержали обстрела со стороны «спартанцев». На записи хорошо видно, как они вспыхивают после выстрелов, а в небо поднимаются столбы дыма.

Напомним, что именно на Донбассе сейчас происходят ключевые события спецоперации ВС РФ и сил Луганской и Донецкой народных республик. Союзные войска освобождают населенные пункты, а также окружают главные крепости украинских неонацистов, которыми являются Авдеевка, Славянск и Лисичанск.

Авторы канала сообщают, что оружие, используемое бойцами ДНР, идентифицировать не удалось, но в любом случае оно позволило добиться нужного эффекта.

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