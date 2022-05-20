читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Народная милиция ЛНР в одном из пригородов Северодонецка спасла семью, которая находилась в заминированном украинскими боевиками подвале.

Пресс-служба НМ в официальном телеграм-канале рассказала, что женщину и ее семерых детей украинские военные закрыли в подвале. При этом они заминировали вход, используя западные боеприпасы, чтобы семья не смогла выбраться.

Женщину с детьми обнаружили в ходе зачистки местности после освобождения населенного пункта. Бойцы Народной милиции аккуратно разминировали вход и помогли семье покинуть подвал. Самых младших детей, которые были испуганы и истощены, военнослужащие аккуратно выносили из подвала на руках, рассказывает РИА Новости.

После освобождения населенного пункта Народная милиция также оперативно организовала подвоз продуктов питания для мирного населения.

Вам может понравиться

Кинотеатры стали закрываться в торговых центрах

Кризис, с которыми столкнулись отечественные кинотеатры, уже начал приводить к их закрытию. Газета “Известия” пишет, что в Москве стали прекращать работу кинозалы, расположенные в торговых центрах. Издание уточняет, что кинотеатры

Эксперт Конопляник рассказал о планах США вытеснить Россию с энергетической карты Европы

Поставками сжиженного природного газа в Европу США пытаются реализовать очередной план, направленный против России. В этот раз он намерен вытеснить Москву в энергетической карты региона, ослабить конкурентоспособность стран Евросоюза. Об

Лидер “Азова” Билецкий назван главным виновником провала операции ВСУ на “Азовстали”

Лидер украинского нацбата «Азов» (запрещен в России) Андрей Билецкий является единственным виновником того, что произошло в Мариуполе. Именно он категорически запретил боевикам и военнослужащим покидать металлургический комбинат «Азовсталь» и грозил
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |