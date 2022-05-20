Народная милиция ЛНР в одном из пригородов Северодонецка спасла семью, которая находилась в заминированном украинскими боевиками подвале.

Пресс-служба НМ в официальном телеграм-канале рассказала, что женщину и ее семерых детей украинские военные закрыли в подвале. При этом они заминировали вход, используя западные боеприпасы, чтобы семья не смогла выбраться.

Женщину с детьми обнаружили в ходе зачистки местности после освобождения населенного пункта. Бойцы Народной милиции аккуратно разминировали вход и помогли семье покинуть подвал. Самых младших детей, которые были испуганы и истощены, военнослужащие аккуратно выносили из подвала на руках, рассказывает РИА Новости.

После освобождения населенного пункта Народная милиция также оперативно организовала подвоз продуктов питания для мирного населения.