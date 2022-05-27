В поселке Троицкое, что неподалеку от Попасной, бойцы Народной милиции ЛНР обнаружили штаб украинских боевиков с запасами продовольствия. Националисты бросили их, спасаясь бегством из населенного пункта, передает РИА Новости.

В посещениях штаба обнаружились как уже опустошенные упаковки, так и полные и нераспечатанные коробки с продуктами, которые на Украине купить невозможно. Это злаковые батончики и чипсы, мюсли и сухие пайки, сахар и лапша быстрого приготовления в основном производства Соединенных Штатов, Великобритании и других стран НАТО.

Кроме того, в штабе обнаружили пакеты из дьюти-фри и пачки от сигарет западного производства.

Военнослужащие 6-го мотострелкового казачьего полка имени Матвея Платова считают, что в штабе в Троицком базировались не только украинские боевики, но и натовские наемники. Также не исключается, что в поселке находилась тренировочная база, на которой инструкторы обучали ВСУ военному делу.