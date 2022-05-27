читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В поселке Троицкое, что неподалеку от Попасной, бойцы Народной милиции ЛНР обнаружили штаб украинских боевиков с запасами продовольствия. Националисты бросили их, спасаясь бегством из населенного пункта, передает РИА Новости.

В посещениях штаба обнаружились как уже опустошенные упаковки, так и полные и нераспечатанные коробки с продуктами, которые на Украине купить невозможно. Это злаковые батончики и чипсы, мюсли и сухие пайки, сахар и лапша быстрого приготовления в основном производства Соединенных Штатов, Великобритании и других стран НАТО.

Кроме того, в штабе обнаружили пакеты из дьюти-фри и пачки от сигарет западного производства.

Военнослужащие 6-го мотострелкового казачьего полка имени Матвея Платова считают, что в штабе в Троицком базировались не только украинские боевики, но и натовские наемники. Также не исключается, что в поселке находилась тренировочная база, на которой инструкторы обучали ВСУ военному делу.

Вам может понравиться

Лидер “ДДТ” заявил, что концертная деятельно группы “подходит к концу”

Юрий Шевчук в скором времени перестанет выступать на концертных площадках вместе с группой “ДДТ”. Об этом рок-музыкант заявил в эфире программы “Гостинный двор”. Он отметил, что ему “не по душе,

Исследование: “Спутник V” оказался эффективнее вакцины от Pfizer против “омикрон”-штамма

В Италии доказали более высокую эффективность против штамма коронавируса “омикрон” российской вакцины “Спутник V”. Журнал Vaccines приводит результаты соответствующего исследования Института Спалланцани. Для сравнительного анализа учёные взяли популярную российскую вакцину

Эксперт Норин предсказал, что будет с Лисичанском и Северодонецком

ВСУ вряд ли станут убегать из Северодонецка и Лисичанска. Они до последнего останутся удерживать эти города, поэтому ВС РФ нужно настраиваться на серьезный штурм двух этих последних крепостей, заявил военный
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |