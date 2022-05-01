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Военнослужащие Народной милиции ДНР взяли в плен украинского офицера, который длительное время скитался по полям, оставив боевые позиции вместе со своим подразделением. Портал «Русская весна» уточняет, что речь идет о заместителе командира 3-й самоходной артиллерийской батареи Вадиме Быканове.

Отмечается, что офицер после долгих скитаний был больше похож на бомжа, чем на военнослужащего. Его внешний вид, как и моральное состояние оставляли желать лучшего. Быканов рассказал, что подразделение попало под массированный огонь и в панике разбежалось, оставив позиции. Также он выразил благодарность бойцам ДНР, которые взяли его в плен, а не ликвидировали.

Офицер рассказал, что больше всего хочет попасть домой, к близким. И чтобы боевые действия как можно скорее прекратились.

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