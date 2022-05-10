Несколько дней назад подразделение украинских нацистов у Северодонецка попытались устроить засаду российским ВС. Однако боевики попали в западню, которой совершенно не ждали, пишет «Военное обозрение»,

Авторы пояснили, что украинские военные оставили позиции и ушли в лесной массив, чтобы не попасть под удары приближающейся российской артиллерии. Однако там они попали под пулеметный и снайперский огонь спецназа ВС РФ, который привел к серьезным потерям.

Командование ВСУ из-за этого эпизода находится в бешенстве. Оно инициировало расследование в армии, считая, что кто-то «сливает» информацию российским войскам. По мнению украинских командиров, ВС РФ иначе не смогли бы предвидеть отступление боевиков в лес и подготовить ловушку.