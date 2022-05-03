Армия Украины перенасыщена оружием и деньгами, поэтому при наступлении ВС РФ украинские солдаты просто бросают на позициях дорогостоящее вооружение и технику, рассказал бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай.

В интервью сайту “Украина.ру” он пояснил, что в распоряжении ВСУ сейчас избыток противотанковых ракетных комплексов Javelin, поставки которых Соединенные Штаты начали еще задолго до спецоперации ВС РФ. Поэтому именно эти ПТРК, а также гранатометы NLAW из Великобритании чаще всего находят на позициях российские военные.

Украинцы при отступлении просто выбрасывают оружие, хотя его стоимость достигает весьма крупных значений. Запад накачал Украину оружием и деньгами, поэтому на любой позиции наблюдается изобилие различных видов вооружений, а зарплата военного составляет около 3 тысяч долларов.