Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Армия Украины перенасыщена оружием и деньгами, поэтому при наступлении ВС РФ украинские солдаты просто бросают на позициях дорогостоящее вооружение и технику, рассказал бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай.

В интервью сайту “Украина.ру” он пояснил, что в распоряжении ВСУ сейчас избыток противотанковых ракетных комплексов Javelin, поставки которых Соединенные Штаты начали еще задолго до спецоперации ВС РФ. Поэтому именно эти ПТРК, а также гранатометы NLAW из Великобритании чаще всего находят на позициях российские военные.

Украинцы при отступлении просто выбрасывают оружие, хотя его стоимость достигает весьма крупных значений. Запад накачал Украину оружием и деньгами, поэтому на любой позиции наблюдается изобилие различных видов вооружений, а зарплата военного составляет около 3 тысяч долларов.

Вам может понравиться

Президент Италии Маттарелла призвал воздержаться от нападок на российскую культуру из-за конфликта на Украине

Российская спецоперация на Украине не может влиять на те культурные и духовные связи, которые в Европе формировались несколько столетий кряду. Поэтому негативное отношение к действующим властям РФ не должно распространяться

В Нидерландах отказались разгружать танкер с российской нефтью

Знаком солидарности с коллегами из Швеции назвали профсоюзы в Нидерландах отказ разгружать танкер с российской нефтью в порту Амстердама. Ранее танкер Sunny Liger не стали принимать в шведских портах. Но

Баранец сообщил об успешном уничтожении боевого потенциала ВС Украины

Только за последние два дня российские войска уничтожили почти 40 объектов военной инфраструктуры украинской армии, рассказал военный эксперт Виктор Баранец. Он отметил, что ВС РФ все делают правильно, уничтожая под
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 мая – небольшая облачность, до 7 °C | город Мытищи: погода, 3 мая – небольшой дождь, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 мая – небольшая облачность, до 5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 мая – небольшой снег, до 5 °C | Королев: погода, 3 мая – облачно с прояснениями, до 13 °C | Подольск: погода, 3 мая – небольшой дождь, до 15 °C | Армавир: погода, 3 мая – облачно с прояснениями, до 14 °C |