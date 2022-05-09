Окружение неонацистов ВСУ на Донбассе обязательно состоится, но точные сроки во многом зависят противника. Как только до него окончательно дойдет, что выхода из сложившейся ситуации нет, он начнет сдаваться.

В интервью изданию «Украина.ру» руководитель Союза добровольцев Донбасса и депутат Госдумы РФ Александр Бородай рассказал, что сейчас Киев поднимает боевой дух своих бойцов бесконечными, но необоснованными заявлениями о скорой победе и специальной боевой химией, поставляемой из США. Именно поэтому у большинства бойцов ВСУ имеются серьезные проблемы с адекватным мышлением.

Однако эта самая химия не может использоваться постоянно, со временем она истощает организм. Те националисты, которые участвуют в боевых действиях с первого дня спецоперации уже постепенно вымирают. То есть, киевские власти фактически уничтожают собственный народ.

Боевая химия дает украинскому командованию бросать в бой чуть ли не зомби, которые ничего не соображают и ведут себя абсолютно неадекватно. Но Киеву это все равно не поможет и российские войска совсем скоро выйдут к ключевым населенным пунктам Донбасса, чтобы захлопнуть котел.