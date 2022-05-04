Британский премьер-министр Борис Джонсон в ходе выступления в Верховной Раде Украины заявил о том, что санкции против России были введены не вовремя. Это серьезная ошибка Запада, который теперь ощущает все ее последствия. Подробности сообщает издание «URA.Ru».

По мнению политика, западные страны слишком долго думали, они не сразу поняли, что происходит, и как нужно действовать дальше. Борис Джонсон признал, что санкции были большой ошибкой. Он заявил: «И мы коллективно облажались, когда не смогли тогда ввести санкции, которые должны были наложить на Владимира Путина».

В ходе своего выступления премьер сообщил о планах Британии поставить новое оружие на Украину на сумму 300 млн фунтов стерлингов, среди которого будут беспилотники, приборы ночного видения, средства радиоэлектронной борьбы и мобильные радиолокационные станции для контрбатарейной борьбы.