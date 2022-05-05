Со здания администрации столицы Болгарии Софии сняли украинский флаг. Глава партии «Возрождение» Костадин Костадинов, который стал инициатором этой акции, заявил, что государственные символы другого государства должны находиться в его посольстве.

Болгария же является независимой страной, поэтому над ее административными зданиями должны развеваться только болгарские флаги, подчеркнул Костадинов. Он отметил, что если украинский символ снова появится на администрации Софии, то мэра города Йорданку Фандыкову привлекут к уголовной ответственности за измену родине.

Несмотря на эти угрозы, флаг все же вернули на место. Другие политические движения страны не поддержали действия партии «Возрождение». Так, Георги Георгиев, возглавляющий муниципалитет столицы, заявил, что полиция уже проверяет факт «грубого посягательства на демократию», допущенного Костадиновым и его политической силой.