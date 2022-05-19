Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник рассказал о том, что в районе города Лисичанска более 2 000 украинских боевиков попали в окружение. Подробности сообщает РИА Новости, ссылаясь на сообщение, опубликованное послом в личном Telegram-канале.

Посол заявляет, что сейчас Лисичанск продолжает оставаться под контролем украинских военных. Но на его подходах был сформирован новый котел, который состоит почти из 2 500 боевиков. Родион Мирошник отмечает: «У них варианты либо сложить оружие и выжить, либо продолжить сопротивление и погибнуть».

Ранее в ЛНР бойцы украинской теробороны, которые были отправлены на передовую, сдались в плен. Случилось это после того, как их оставило командование. Бойцы добровольно сложили оружие и сдались в плен российским военнослужащим.