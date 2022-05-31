Внезапная атака на большой полевой лагерь ВСУ позволила уничтожить около 60 единиц техники противника, сообщил портал Avia.Pro. Авторы отмечают, что артиллерийские снаряды угодили в топливозаправщик, из-за чего начали взрываться и гореть другие боевые системы – самоходные артиллерийские установки, бронемашины и военные грузовики.

По словам экспертов, всего за несколько секунд до удара над территорией лагеря был замечен беспилотный аппарат-разведчик. Не исключено, что именно он выдал точные координаты цели артиллерийским подразделениям, которые застали противника врасплох.

Топливозаправщик в момент атаки как раз обслуживал танки, поэтому можно с уверенностью утверждать, что боевые машины также были уничтожены. При этом эксперты отмечают, что ударов было относительно мало, поэтому речь может идти не об артиллерийской, а о ракетной атаке.