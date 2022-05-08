Известный боксер Владимир Кличко, который приходится братом мэру Киева, раскритиковал посла Украины в Германии Андрея Мельника. Он заявил, что тот ведет себя слишком эмоционально, позволяя себе совершенно недипломатические выходки.

Одна из них – это высказывание в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца, когда Мельник назвал главу правительства «обиженной ливерной колбасой». По словам Кличко, Германия является партнером Украины и подобные заявления в отношении ее недопустимы.

Также боксер призвал президента Украины Зеленского пригласить в Киев немецкого лидера Франка-Вальтера Штайнмайера. От отметил, что для Киева важно поддерживать хорошие отношения с Германией. Она оказывает помощь и отправляет ВСУ оружие, но Мельник вечно демонстрирует недовольство то его количеством, то еще какими-то вещами, недоступными для его понимания.