читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Контрнаступление, о котором сейчас много говорит Киев – это очередной фейк, сообщил военный эксперт Геннадий Алехин. По его словам, обстрелы приграничных территорий в Белгородской области нельзя называть контратакующими действиями, поэтому командование ВСУ лукавит.

По словам Алехина, недооценивать националистические силы все же нельзя. В отдельных районах идут бои всего в нескольких десятках километров от границы России. Причем Киев привлекает к ним нацистов из западных и центральных областей.

В Харькове, который находится ближе всех к местам боевых действий, ВСУ ловят всех подряд и сразу же отправляют на фронт безо всякой подготовки. Кроме того, многие должности в штате подразделений ВСУ занимают наемники, прибывшие из западных стран.

Эксперт отметил, что обстановку на фронте сейчас сложно называть совсем уж благоприятной для ВС РФ, однако о контрнаступлении ВСУ речи быть точно не может.

Вам может понравиться

Военкор Коц: Боевики ВСУ бросают укрепления и трусливо убегают под прикрытием “живого щита”

ВСУ на Мариупольском шоссе возвели укрепрайоны по всем канонам инженерной мысли, однако вступать в честный бой с российскими войсками не рискнули, рассказал военный корреспондент Александр Коц. Он пояснил, что боевики

На Авдеевском направлении ВС РФ и Народная милиция ДНР оттеснили боевиков с передовых позиций

Украинские националисты бросают передовые позиции на Авдеевском направлении и уходят в жилые кварталы города под давлением российских войск. ВС несут крупные потери и пытаются минимизировать, перейдя к активному отступлению, сообщил

Сатановский: Байден использует Польшу, чтобы втянуть НАТО в противостояние с Россией

Президент США намерен использовать Польшу в качестве «разменной монеты», чтобы втянуть НАТО в боевые действия против России, считает политолог-востоковед Евгений Сатановский. Он также предположил, что США все же отправят на
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 мая – облачно с прояснениями, до 7 °C | город Мытищи: погода, 16 мая – небольшой дождь, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 мая – снег, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 мая – переменная облачность, до 13 °C | Королев: погода, 16 мая – небольшой дождь, до 18 °C | Подольск: погода, 16 мая – небольшой дождь, до 12 °C | Армавир: погода, 16 мая – ясно, до 19 °C |