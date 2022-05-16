Контрнаступление, о котором сейчас много говорит Киев – это очередной фейк, сообщил военный эксперт Геннадий Алехин. По его словам, обстрелы приграничных территорий в Белгородской области нельзя называть контратакующими действиями, поэтому командование ВСУ лукавит.

По словам Алехина, недооценивать националистические силы все же нельзя. В отдельных районах идут бои всего в нескольких десятках километров от границы России. Причем Киев привлекает к ним нацистов из западных и центральных областей.

В Харькове, который находится ближе всех к местам боевых действий, ВСУ ловят всех подряд и сразу же отправляют на фронт безо всякой подготовки. Кроме того, многие должности в штате подразделений ВСУ занимают наемники, прибывшие из западных стран.

Эксперт отметил, что обстановку на фронте сейчас сложно называть совсем уж благоприятной для ВС РФ, однако о контрнаступлении ВСУ речи быть точно не может.